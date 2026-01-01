Fuga di gas in via Palagio Palagi | vigili del fuoco al lavoro

Oggi i vigili del fuoco sono intervenuti in via Palagio Palagi, vicino all’ospedale Sant’Orsola, per intervenire a seguito di una fuga di gas. L’intervento mira a garantire la sicurezza dell’area e a ripristinare le condizioni normali. La situazione è sotto controllo e le operazioni sono in corso per risolvere il problema nel minor tempo possibile.

Da questa mattina i vigili dle fuoco sono al lavoro per riparare una fuga di gas in via Pelagio Palagi, non lontano dall'ospedale Sant'Orsola. La strada è in parte bloccata dai mezzi dei vigili del fuoco per consentire le operazioni di ripristino delle condutture. Gli operatori sono ancora al.

