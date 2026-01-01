Frontale sulla strada per Canterno | muore una donna di 69 anni
Nella mattinata di oggi, lungo la strada per Canterno nel comune di Fiuggi, si è verificato un incidente stradale che ha causato la morte di una donna di 69 anni. La dinamica dell’incidente è al vaglio delle autorità, mentre le forze dell’ordine stanno lavorando per ricostruire quanto accaduto. La comunità locale è sotto shock per questo episodio che ha coinvolto una cittadina della zona.
Un tragico incidente stradale si è verificato nella mattinata lungo la strada che conduce a Canterno, nel territorio comunale di Fiuggi. Per cause ancora in corso di accertamento, due autovetture si sono scontrate frontalmente.Nel violento impatto ha perso la vita una donna di 69 anni, originaria. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
