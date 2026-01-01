Freddo e gelo a inizio anno | temperature sotto zero e allerta vento

All'inizio dell’anno, Bologna e l’Emilia-Romagna affrontano un’ondata di freddo intenso, con temperature sotto zero e allerte per il vento. Le condizioni meteorologiche richiedono attenzione e precauzioni per affrontare le basse temperature e i venti forti che caratterizzano questo periodo. È importante seguire gli aggiornamenti e adottare comportamenti adeguati per garantire sicurezza durante le giornate più fredde.

L'arrivo del nuovo anno ha portato con sé temperature rigide e un deciso ritorno del freddo su Bologna e su gran parte dell'Emilia-Romagna. Dopo una fine d'anno stabile e soleggiata, come si legge sul sito di 3bmeto, il 2026 si è aperto con minime sotto lo zero, gelate diffuse e massime contenute.

