Freddo e gelate mettono a rischio i contatori dell’acqua | come proteggersi da guasti e rotture

Con l’arrivo delle basse temperature, è importante prestare attenzione agli impianti idrici domestici. Le gelate possono causare danni ai contatori dell’acqua, aumentando il rischio di rotture e guasti. Adottare alcune semplici misure può aiutare a proteggere le installazioni e prevenire inconvenienti, garantendo il corretto funzionamento degli impianti anche durante i momenti più freddi.

Con l'abbassamento delle temperature di questi giorni si alza la soglia di attenzione sugli impianti idrici delle abitazioni, in particolare sui contatori dell'acqua, che possono arrivare a rompersi. Hera ricorda alcuni semplici accorgimenti che possono evitare disagi nella fruizione del servizio.

