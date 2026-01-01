Frattesi Juventus quell’obiettivo di mercato bianconero in direzione Inter può sbloccare immediatamente l’operazione! L’intrigo

La possibile cessione di Frattesi dall’Inter alla Juventus rappresenta un nodo importante nell’operazione di mercato. La trattativa potrebbe sbloccare rapidamente le trattative in corso, influenzando le strategie di entrambe le società. L’Inter valuta questa eventualità per finanziare altri acquisti, mentre la Juventus osserva con attenzione gli sviluppi. La vicenda evidenzia come le scelte di mercato siano spesso interconnesse e dipendano da vari fattori economici e tecnici.

Frattesi Juventus, intreccio con Palestra: l’Inter valuta la cessione del centrocampista per finanziare il colpo sulla fascia destra. La strategia. Le manovre di mercato delle grandi squadre italiane si stanno intrecciando in un complicato domino strategico che potrebbe portare a clamorosi cambi di maglia già nell’immediata sessione invernale. Al centro di questo scenario c’è il nome caldo di  Frattesi, un accostamento che torna prepotentemente di moda grazie alle esigenze di bilancio e tecniche dell’Inter. Secondo quanto riportato da  Sport Mediaset, i nerazzurri hanno individuato una priorità assoluta per rinforzare la rosa a disposizione di Chivu: l’esterno Marco Palestra, giovane talento attualmente in prestito al Cagliari ma di proprietà dell’ Atalanta. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

