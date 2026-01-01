Frattesi Juve le quote | i bookmakers ‘scommettono’ sul trasferimento dall’Inter Tutti i dettagli

Le quote dei bookmaker indicano una possibile cessione di Frattesi dall’Inter alla Juventus. In questo articolo, analizziamo le principali scommesse e le probabilità associate, offrendo un quadro chiaro e obiettivo sulla situazione di mercato e sui fattori che potrebbero influenzare il trasferimento. Tutti i dettagli e le variazioni delle quote sono disponibili per comprendere meglio le tendenze attuali.

sulla possibile operazione a gennaio. Luciano Spalletti, dopo aver consolidato la posizione della Juventus in zona Champions e ridotto a quattro i punti di distacco dalla vetta, ha ufficialmente richiesto rinforzi per la seconda parte della stagione con l'obiettivo di colmare il gap con le prime. Il nome prioritario sulla lista del tecnico toscano è Davide Frattesi, calciatore che ha già ampiamente valorizzato in Nazionale rendendolo il miglior marcatore della sua gestione con ben 7 reti. Spalletti vede nel centrocampista romano l'innesto ideale per la sua mediana grazie alla capacità di inserimento e alla duttilità tattica che gli permetterebbe di agire sia da mezzala che da incursore offensivo.

