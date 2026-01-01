Recenti sviluppi sul trasferimento di Frattesi alla Juventus indicano che un elemento specifico potrebbe compromettere l’accordo. Secondo fonti vicine alle trattative, l’Inter avrebbe avanzato una proposta o una strategia che rischia di bloccare le negoziazioni. Si tratta di un dettaglio che potrebbe cambiare gli scenari futuri per il centrocampista e le decisioni delle società coinvolte. Ecco cosa sta succedendo nel mondo del calcio italiano.

Frattesi alla Juventus: un aspetto frena tutto! Novità per il centrocampista, l’Inter ha questa idea che rovina le strategie bianconere.Cosa accade. L’entusiasmo per il possibile approdo di Davide Frattesi in bianconero rischia di scontrarsi con la dura realtà dei numeri e delle formule di trasferimento. Se Luciano Spalletti ha individuato nel centrocampista della Nazionale l’innesto ideale per cambiare marcia, la trattativa tra Juventus e Inter appare oggi più complessa che mai. A fare il punto della situazione sono intervenuti Fabrizio Romano e Matteo Moretto, che attraverso YouTube hanno raffreddato la pista italiana, delineando uno scenario che vede i nerazzurri decisamente rigidi sulle condizioni di uscita. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Frattesi alla Juventus: un fattore può frenare tutto! Svolta per il centrocampista, l’Inter ha questa idea che rovina i piani bianconeri…Cosa sta succedendo

Leggi anche: Mercato Juventus, Comolli cambia idea sulla strategia bianconera. Il nuovo scenario sorprende i tifosi bianconeri. Cosa sta succedendo

Leggi anche: Frattesi alla Juventus? Non solo Spalletti, ecco chi sta sta facendo la corte al centrocampista dell’Inter

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Juventus, Moretto: ‘Non ci sono contatti tra l’entourage di Frattesi e i bianconeri’ - L’esperto di mercato ha infatti chiarito che, al momento, non c’è alcuna trattativa in corso tra le parti: “Quindi insomma non ci sono contatti tra club, non ci sono contatti tra entourage Frattesi e ... it.blastingnews.com

Più difficili Tonali e Frattesi - Tra i primi posti della lista bianconera ci sono anche Tonali e Frattesi, ma il primo sembra intenzionato a restare al Newcastle mentre il secondo vuole aspettare di giocare il Mondiale per Club prima ... sport.sky.it

Frattesi, attaccante ombra con la valigia: la Juve non è sola - Davide Frattesi ancora al centro dei rumours di mercato, permanenza non scontata all’Inter: l’interesse dei bianconeri e di altri club 39 presenze in questa stagione, di cui soltanto un terzo da ... calciomercato.it

#Frattesi-Juventus, nodo legato alla formula: questa la potenziale proposta. Turchia sempre sullo sfondo x.com

Claudio Zuliani. . #rassegnastramba 31-12-2025 Tra Chiesa e Frattesi #juventus Le regole da cambiare #fifa il secondo giallo. Rocchi e le dimissioni minacciate - facebook.com facebook