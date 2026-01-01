Francesca Michielin convince tutti e porta Ancona dritta nel 2026 | Viviamo ogni istante

Francesca Michielin ha concluso il suo live a Ancona, portando entusiasmo tra le oltre 10.000 persone presenti in piazza Cavour per il Capodanno 2026. La cantante ha condiviso un messaggio di vivere ogni momento, lasciando un ricordo positivo di questa serata. Un appuntamento che ha unito la città in un’atmosfera di festa e condivisione, segnando l’inizio del nuovo anno con musica e presenza.

ANCONA – Alla fine ci ha pensato Francesca Michielin a scaldare le 10mila persone giunte nella fredda piazza Cavour per godersi il grande evento di Capodanno.Capodanno 2025, la vista dal droneTanta è stata infatti l'energia sprigionata dalla trentenne di Bassano del Grappa, grazie anche al.

