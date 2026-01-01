Formia apre il 2026 | Nicolò è il primo nato nel Lazio

Il 1° gennaio 2026, Formia registra il primo nato nel Lazio: Nicolò. Nato allo scoccare della mezzanotte presso l’ospedale Dono Svizzero, il bambino è arrivato con parto spontaneo in partoanalgesia. Questo evento segna l’inizio dell’anno nella regione, rappresentando un momento di rinnovamento e speranza per la comunità locale.

Formia, 1 gennaio 2026 – Il 2026 si apre con un lieto evento nel Lazio. Nicolò è il primo nato dell’anno nella regione: il bambino è venuto alla luce allo scoccare della mezzanotte presso l’ospedale Dono Svizzero di Formia, con parto spontaneo in partoanalgesia. Pesa 3,4 chilogrammi ed è figlio di mamma Elia e papà Antonio. Sia il neonato sia la madre sono in buone condizioni di salute. Nella Capitale, pochi minuti dopo, alle 00:29, al Sant’Eugenio è nata Benedetta, con parto naturale. La bambina è la prima figlia di mamma Sabrina e papà Kevin. Sempre a Roma, alla Casa di Cura Santa Famiglia, allo scoccare della mezzanotte si sono registrate quattro nascite: Lavinia, Ottavia, Jiayi e Luca. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

