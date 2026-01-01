Forbidden fruit oggi non in onda | la soap turca di Canale 5 si ferma a Capodanno
Per il giorno di Capodanno, il palinsesto di Mediaset subisce alcune modifiche e le serie tv, tra cui Forbidden fruit, non saranno trasmesse su Canale 5 nel pomeriggio. La soap turca, prevista in programmazione, si ferma temporaneamente per le festività, in attesa di riprendere nei giorni successivi.
Per il giorno di Capodanno il palinsesto Mediaset subisce alcune variazioni, e dal pomeriggio di Canale 5 scompaiono le serie tv. Forbidden fuit, così come le altre dizi turche, oggi 1° gennaio non andrà in onda. Ma quando torneranno le vicende di Zeynep e Yildiz su Canale 5? Stop Forbidden fruit: il serial turco non in onda a Capodanno 2026. Nel primo giorno dell’anno Forbidden fruit non andrà in onda. Il palinsesto pomeridiano di Canale 5 oggi non prevede nuovi episodi della serie tv incentrata sulle vicende di Yildiz, Zeynep, Ender e Alihan. Proprio come le altre soap turche pomeridiane, anche Forbidden fruit oggi salterà l’appuntamento con i tantissimi fans. 🔗 Leggi su Superguidatv.it
