Food Talk | Pignataro e la cucina italiana patrimonio Unesco - seconda parte

In questa seconda parte di Food Talk, Luciano Pignataro analizza l’importanza dell’iscrizione della cucina italiana nel patrimonio immateriale dell’umanità UNESCO. Un riconoscimento che valorizza le radici culturali e gastronomiche del nostro paese, sottolineando il valore della tradizione e dell’eccellenza culinaria italiana. Un’occasione per approfondire il significato di questa certificazione e il suo impatto sulla conservazione del nostro patrimonio gastronomico.

