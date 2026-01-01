Follia di Capodanno | perde tre dita per un petardo ma torna subito a sparare e resta ferito al volto

Durante i festeggiamenti di Capodanno a Napoli, un giovane di 24 anni di Roma si è procurato gravi ferite, perdendo tre dita a causa di un petardo. Nonostante l’incidente, è tornato immediatamente a utilizzare i fuochi d’artificio, riportando successivamente una ferita al volto. L’episodio evidenzia i rischi legati alle celebrazioni con i petardi e la necessità di maggiore attenzione e responsabilità durante i festeggiamenti.

Follia nel corso dei festeggiamenti per il Capodanno a Napoli dove un 24enne romano, recidivo, si è ferito per due volte in poche ore. Sempre a causa dei botti. Secondo quanto ricostruito, il giovane ha perso tre dita per l'esplosione di un petardo.

