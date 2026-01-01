Follia a Capodanno bambino di 9 anni ferito da un colpo di pistola Il dramma sfiorato | Lo ha preso di striscio

Nella notte di Capodanno ad Aversa, nel Casertano, un bambino di 9 anni è rimasto ferito alla mano destra da un colpo di pistola, colpito di striscio. L’incidente ha evitato conseguenze più gravi, ma ha suscitato preoccupazione nella comunità locale. La vicenda evidenzia i rischi legati a episodi di violenza durante le festività e l’importanza di garantire la sicurezza pubblica.

Viareggio saluta il nuovo anno con il tradizionale Tuffo di Capodanno – Edizione Rubino. Un gesto collettivo che unisce coraggio, tradizione e un pizzico di follia, tra risate, colori e tanta energia. Centinaia di partecipanti, vestiti di rosso, si ritrovano sul Belvede

Gli obiettivi per il 2026 del generale Vannacci (Lega): "No alla follia del green deal e fine dell'immigrazione irregolare"

