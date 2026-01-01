Follia a Capodanno bambino di 9 anni ferito da un colpo di pistola Il dramma sfiorato | Lo ha preso di striscio
Nella notte di Capodanno ad Aversa, nel Casertano, un bambino di 9 anni è rimasto ferito alla mano destra da un colpo di pistola, colpito di striscio. L’incidente ha evitato conseguenze più gravi, ma ha suscitato preoccupazione nella comunità locale. La vicenda evidenzia i rischi legati a episodi di violenza durante le festività e l’importanza di garantire la sicurezza pubblica.
Dramma sfiorato a Capodanno nel Casertano, dove un bambino di 9 anni, ad Aversa, è rimasto lievemente ferito nella notte alla mano destra colpita di striscio da un proiettile. 🔗 Leggi su Leggo.it
Leggi anche: Napoli, bambino ferito da colpo di pistola: si indaga
Leggi anche: Vigilia di Natale di sangue a Pomigliano d'Arco dove un bambino è stato ferito da un colpo di pistola mentre era con i genitori era in Piazza Mercato
Follia a Capodanno, bambino di 9 anni ferito da un colpo di pistola. Il dramma sfiorato: «Lo ha preso di striscio» - Dramma sfiorato a Capodanno nel Casertano, dove un bambino di 9 anni, ad Aversa, è rimasto lievemente ferito nella notte alla mano destra colpita di striscio da un ... msn.com
Viareggio saluta il nuovo anno con il tradizionale Tuffo di Capodanno – Edizione Rubino. Un gesto collettivo che unisce coraggio, tradizione e un pizzico di follia, tra risate, colori e tanta energia. Centinaia di partecipanti, vestiti di rosso, si ritrovano sul Belvede - facebook.com facebook
Gli obiettivi per il 2026 del generale Vannacci (Lega): "No alla follia del green deal e fine dell'immigrazione irregolare" x.com
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.