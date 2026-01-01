Foggia si risveglia con il primo assalto a un bancomat | le immagini della devastazione

A Foggia, all’alba di gennaio, si è verificato il primo furto ai danni di un bancomat. Nella notte tra mercoledì e giovedì, ignoti hanno fatto esplodere lo sportello automatico della filiale Bpm in via Telesforo, causando danni alla struttura. L’episodio si inserisce nel quadro delle recenti attività criminose in città, che stanno attirando l’attenzione delle forze dell’ordine.

Poco prima dell'una di questa notte, giovedì 1 gennaio, ignoti hanno fatto saltare lo sportello automatico della filiale Bpm di via Telesforo.I malviventi avrebbero approfittato dei rumori e dei botti dei festeggiamenti di.

