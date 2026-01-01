Flavia Buoncristiani eliminata da Amici? Ecco dove e con chi è stata vista

Flavia Buoncristiani, eliminata da Amici 25, è stata avvistata recentemente in compagnia di alcuni amici. La sua presenza pubblica ha attirato l'attenzione degli appassionati, soprattutto in un momento in cui il talent è in pausa per le festività. Di seguito, scopriamo dove e con chi è stata vista, analizzando le ultime novità sulla giovane artista.

Flavia Buoncristiani e Amici 25 sono finiti al centro delle ricerche proprio nel periodo in cui il talent è in pausa per le feste. La domanda che si rincorre è una sola: la cantante ha lasciato il programma? A scatenare i dubbi è stata la sua assenza dalla Casetta durante lo stop natalizio, ma la spiegazione è legata alle regole della produzione. In queste ore, però, una segnalazione ha spostato l'attenzione: scopriamo insieme i dettagli.

