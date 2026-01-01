Fiumicino porto turistico-crocieristico pubblicato l’avviso per rimessaggio e punto ristoro

È stato pubblicato un avviso pubblico relativo al nuovo porto turistico-crocieristico di Fiumicino. La comunicazione riguarda le modalità di rimessaggio e l’assegnazione di un punto ristoro all’interno della struttura. L’iniziativa mira a definire le procedure per la gestione e lo sviluppo delle attività nel porto, favorendo un’operatività efficiente e sostenibile.

Fiumicino, 1° gennaio 2026 – Un a vviso pubblico che riguarda direttamen te il nuovo porto turistico-crocieristico. Il Comune di Fiumicino ha reso nota l’istanza presentata ai sensi del l’articolo 45 bis del Codice della Navigazione per l’affidamento ad altri soggetti delle attività secondarie legate alla concessione demaniale marittima n. 64242010, rilasciata dalla Regione Lazio alla società Fiumicino Waterfront Srl. L’avviso ha lo scopo di g arantire trasparenza e pubblicità amministrativa, rendendo nota l’istanza presentata dal concessionario e consentendo a eventuali soggetti interessati di prenderne visione e presentare osservazioni o domande in concorrenza. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it Leggi anche: Porto turistico-crocieristico, a Fiumicino nasce il “comitato referendario” Leggi anche: Porto turistico-crocieristico di Fiumicino, Azione: “Servono risposte sul lavoro” Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Porto di Fiumicino: contro le navi da crociera arriva un ricorso al TAR; Fiumicino, navi da crociera nel porto: no grazie; Porto turistico-crocieristico di Fiumicino, il comitato farà ricorso al Tar; Porto crocieristico a Fiumicino: una proposta alternativa per tutelare la costa. Porto Fiumicino: Cgil e Filt, preoccupati - CIVITAVECCHIA – «Forte preoccupazione per l’impostazione normativa del progetto del porto turistico crocieristico di Fiumicino Isola Sacra». civonline.it

Porto di Fiumicino, USB al Municipio Roma X: “Rischio privatizzazione e dumping sul lavoro. Civitavecchia penalizzata” - Mercoledì USB Civitavecchia è intervenuta a Ostia durante il consiglio stra ... trcgiornale.it

Porto crocieristico, Flai difende il progetto: «Non sarà in competizione con Civitavecchia» - «Il progetto del porto turistico–crocieristico di Fiumicino rappresenta un’importante occasione di crescita per il territorio e per l’occupazione locale, in quanto sarà inserito in una ... civonline.it

FIUMICINO ONLINE LE VOSTRE LETTERE - Porto crocieristico a Fiumicino: una proposta alternativa per tutelare la costa ... clicca qui per leggere la lettera di Alberto - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.