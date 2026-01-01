Firenze | principio di incendio nel carcere di Sollicciano 26 evacuati

Stamattina alle 07:20, a Firenze, nel carcere di Sollicciano, si è verificato un principio di incendio in un padiglione. I vigili del fuoco sono intervenuti prontamente, evacuando 26 persone a causa dell’inalazione di fumi. L’incidente, ancora sotto controllo, non ha causato feriti gravi. La situazione è sotto monitoraggio mentre le autorità valutano le cause dell’incidente.

Incendio a Sollicciano, detenuti con segni di ustioni. La denuncia di Pantagruel - Firenze, 21 novembre 2025 – Una decina di giorni fa nella sezione articolazione tutela salute mentale (Atsm) del carcere fiorentino di Sollicciano è scoppiato un incendio e alcuni detenuti “sono ... lanazione.it

Incendio nel carcere di San Vittore, detenuti trasferiti: “Istituto in sicurezza, nessun ferito”. Ma divampa un altro rogo - e le operazioni si sono svolte in modo ordinato e senza criticità, garantendo in ogni momento la tutela delle ... ilgiorno.it

La sezione Lavoro del Tribunale di Firenze ha condannato l’Asl Toscana Centro per l’esclusione degli infermieri del 118 dal servizio mensa o dal buono pasto. La sentenza ribadisce un principio giuridico rilevante: l’organizzazione del lavoro, anche in ambito - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.