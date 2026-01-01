Firenze | principio di incendio nel carcere di Sollicciano 26 evacuati

Stamattina alle 07:20, a Firenze, nel carcere di Sollicciano, si è verificato un principio di incendio in un padiglione. I vigili del fuoco sono intervenuti prontamente, evacuando 26 persone a causa dell’inalazione di fumi. L’incidente, ancora sotto controllo, non ha causato feriti gravi. La situazione è sotto monitoraggio mentre le autorità valutano le cause dell’incidente.

I vigili del fuoco sono intervenuti stamattin, primo gennaio 2025, alle 07:20 a Firenze, nel carcere di Sollicciano, in seguito ad un principio di incendio all’interno di un padiglione che è stato invaso dai fumi della combustione L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

