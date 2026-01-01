Firenze | primo nato del 2026 è Leonardo a Torregalli Poi 3 bambine e un maschio a Prato Pistoia Empoli Borgo San Lorenzo
A Firenze, il primo nato del 2026 è stato Leonardo, venuto al mondo alle 1:36 all'ospedale San Giovanni di Dio a Torregalli. Nelle settimane successive, sono nati altri bambini in diverse città toscane: tre bambine e un maschio a Prato, Pistoia, Empoli e Borgo San Lorenzo. Questi eventi segnano l'inizio di un nuovo anno per le comunità locali, portando gioia e speranza.
Il primo nato del 2026 a Firenze è stato all'ospedale San Giovanni di Dio, a Torregalli, alle ore 1,36. È un bambino e si chiama Leonardo. Pesa 3,6 chili ed è nato con parto cesareo, da genitori italiani. Lo riferisce la Asl Toscana Centro L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it
