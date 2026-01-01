Firenze e il rogo al ponte della tramvia | bypass provvisorio la linea va Ma servono altri interventi Cosa è accaduto

Il 1 gennaio 2026, Firenze ha adottato un intervento provvisorio sul ponte della tramvia danneggiato, consentendo il passaggio dei mezzi e il funzionamento della linea. Tuttavia, sono necessari ulteriori interventi strutturali per garantire la sicurezza e la stabilità dell’opera a lungo termine. La situazione rimane sotto osservazione, mentre le autorità lavorano per definire le soluzioni definitive e assicurare la riqualificazione dell’area.

Firenze, 1 gennaio 2026 – Un intervento provvisorio per permettere ai convogli di passare e alla linea di funzionare. Ma adesso serviranno nuovi interventi per riparare del tutto i danni, che sono importanti. Poteva avere conseguenze anche più gravi il rogo che ha colpito il ponte Margherita Hack, dedicato alla linea T2 della tramvia fiorentina. Un incendio alla vigilia di una notte di grande lavoro per il sistema della tramvia, quello di Capodanno. Le fiamme sono partite, da sotto il ponte, nella tarda serata di martedì 30 dicembre. I vigili del fuoco sono intervenuti subito per le chiamate dei passanti e dei residenti del popoloso quartiere di Novoli, che hanno visto il fumo e le fiamme.

