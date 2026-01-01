Fiorentina | viola in ritiro per la Cremonese Ferrari | Vogliamo 7 vittorie e 8 pareggi

La Fiorentina ha annunciato tramite una nota ufficiale di essere in ritiro in vista della partita contro la Cremonese. La squadra si sta preparando con l’obiettivo di ottenere risultati positivi, con Ferrari che ha dichiarato: “Vogliamo 7 vittorie e 8 pareggi”. Questo momento di preparazione rappresenta un’importante fase del percorso stagionale, durante la quale i viola si concentrano sulla strategia e sul lavoro tecnico-tattico.

VN – Riparte il ritiro: squadra al Viola Park fino alla Cremonese - Dopo quello andato in scena post sconfitta col Verona, e poi interrotto immediatamente a seguito della vittoria sull'Udinese, la squadra torna a ... msn.com

Ogni giorno il Museo Fiorentina ricorda i compleanni dei protagonisti viola, tutte le persone che hanno contribuito a costruire la storia della Fiorentina sono nel nostro cuore... Buon compleanno a: Abdou DIAKHATE #ForzaViola #Fiorentina #museofiorentina - facebook.com facebook

#Kean, niente allenamento al Viola Park: l'attaccante della #Fiorentina assente, il motivo x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.