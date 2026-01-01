Fiorentina ritiro con vista Cremonese Arriva l’israeliano Solomon dal Tottenham Le parole di Ferrari

La Fiorentina ha iniziato il ritiro in vista della ripresa del campionato, con una sessione di allenamento al Viola Park. Tra le novità, l’arrivo dell’israeliano Solomon dal Tottenham, rafforzando la rosa di Vanoli. Presenti anche le dichiarazioni di Ferrari, mentre la squadra si prepara a confrontarsi con la Cremonese, con l’obiettivo di migliorare la posizione in classifica.

Firenze, 1 gennaio 2026 – E' un Capodanno di lavoro per la Fiorentina, che si è ritrovata nel pomeriggio al Viola Park per la prima seduta di questo 2026 che dovrà riportare in linea di galleggiamento la squadra di Vanoli. Il tecnico e i calciatori hanno deciso di rimanere in ritiro fin da oggi. La prima notizia è dunque questa. In attesa della delicatissima partita di domenica (ore 15, stadio Artemio Franchi) contro la Cremonese di Nicola (21 punti, una delle sorprese del campionato), De Gea e compagni resteranno al Viola Park. Obiettivo compattarsi e concentrarsi in vista di una partita complicatissima dal punto di vista ambientale, oltre che tecnico. 🔗 Leggi su Lanazione.it

