Fiocco rosa per la prima nascita del 2026 in Trentino | benvenuta Carlotta

Nel Trentino, tra la notte del 31 dicembre 2025 e il 1° gennaio 2026, sono nate sette nuove vite presso gli ospedali di Trento, Rovereto, Cavalese e Cles. Tra queste, il primo arrivo del 2026 è quello di Carlotta, una nascita che segna l'inizio di un nuovo anno. Un momento di gioia e speranza per la comunità locale.

Sono sette le nascite avvenute in Trentino nella notte tra il 31 dicembre 2025 e il 1° gennaio 2026 negli ospedali di Trento, Rovereto, Cavalese e Cles.All'ospedale Santa Chiara di Trento, l'ultimo bimbo nato nel 2025 è Enea: è originario del Bleggio Superiore, pesa quasi tre chili ed è venuto.

