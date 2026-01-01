Fiocco azzurro del 2026 al Gom | il piccolo Matteo è il primo nato dell' anno

Da reggiotoday.it 1 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Reggio Calabria, alle ore 11 del 1° gennaio 2026, è nato il primo bambino dell’anno presso il Gom. Con l’arrivo del piccolo Matteo, si apre ufficialmente il nuovo anno, portando con sé nuove speranze e prospettive. Questa nascita segna un momento di continuità per la comunità locale, simbolo di rinascita e nuovi inizi.

Fiocco azzurro a Reggio Calabria per la prima nascita del 2026. L'anno nuovo ha visto venire alla luce alle ore 11.01 il piccolo Matteo.Il Grande Ospedale Metropolitano ha condiviso la bella notizia insieme ai genitori del bimbo, un maschietto del peso di 2690 grammi.Il parto è stato seguito. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

fiocco azzurro del 2026 al gom il piccolo matteo 232 il primo nato dell anno

© Reggiotoday.it - Fiocco azzurro del 2026 al Gom: il piccolo Matteo è il primo nato dell'anno

Leggi anche: Fiocco azzurro per Firenze, il primo nato del 2026 è un bambino

Leggi anche: È azzurro il primo fiocco nel Bresciano: benvenuto al piccolo Leonardo

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

fiocco azzurro 2026 gomFiocco azzurro all'ospedale di Olbia, Abdoul Aziz primo nato del 2026 - Si chiama Abdoul Aziz Gueye ed è figlio di una coppia originaria del Senegal, che vive in Sardegna da più di dieci anni, residente ad Arzachena. ansa.it

fiocco azzurro 2026 gom“È nato Claudio”: primo fiocco azzurro del 2026 a Foggia (Ftgallery – video) - È nato Claudio: primo fiocco azzurro del 2026 a Foggia FOGGIA – Il primo nato del 2026 a Foggia si chiama Claudio. statoquotidiano.it

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.