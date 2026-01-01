Fiocco azzurro del 2026 al Gom | il piccolo Matteo è il primo nato dell' anno

A Reggio Calabria, alle ore 11 del 1° gennaio 2026, è nato il primo bambino dell’anno presso il Gom. Con l’arrivo del piccolo Matteo, si apre ufficialmente il nuovo anno, portando con sé nuove speranze e prospettive. Questa nascita segna un momento di continuità per la comunità locale, simbolo di rinascita e nuovi inizi.

Fiocco azzurro a Reggio Calabria per la prima nascita del 2026. L'anno nuovo ha visto venire alla luce alle ore 11.01 il piccolo Matteo.Il Grande Ospedale Metropolitano ha condiviso la bella notizia insieme ai genitori del bimbo, un maschietto del peso di 2690 grammi.Il parto è stato seguito.

