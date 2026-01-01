A Firenze, nel primo giorno del 2026, si registrano i primi nati dell’anno, mentre gli ultimi del 2025 chiudono il cerchio delle nascite toscane. Ogni anno, si suscita interesse nel conoscere le condizioni e le storie di questi nuovi arrivati, simboli di continuità e rinascita. Questa tradizione riflette l’attenzione della comunità verso le nascite e il futuro della regione.

Firenze, 1 gennaio 2026 – Come ogni anno c’è curiosità per conoscere i primi nati del 2026 e gli ultimi nati del 2025. Una raffica di fiocchi rosa e celesti nei reparti di maternità degli ospedali toscani. Ecco com’è andata. Toscana Centro. Il cambio di calendario non ferma il lavoro nelle sale parto dell'Asl Toscana Centro. Tra la sera del 31 dicembre 2025 e le prime ore del 1° gennaio 2026, nei punti nascita aziendali si registrano gli ultimi nati dell’anno che si chiude e i primi del nuovo anno. Nell'ultimo dell'anno, dei sei ultimi nati, 4 sono femmine, mentre al momento sulle cinque nascite registrate nel 2026 i fiocchi rosa sono 3 e quelli azzurri 2. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Fiocchi rosa e azzurri, ecco i primi e gli ultimi nati in Toscana - A Pistoia sia l’ultima nata del 2025 che la prima nata del 2026 si chiamano Ginevra. lanazione.it