Fino alla fine del mondo | il viaggio distopico di Wim Wenders al Cinema Astra
Fino alla fine del mondo, il film di Wim Wenders del 1991, torna al Cinema Astra di Firenze. Un’opera che esplora temi profondi attraverso un viaggio distopico, riflettendo sulle relazioni umane e la tecnologia. Questa proiezione offre l’opportunità di riscoprire un film complesso e contemplativo, inserito nel panorama cinematografico internazionale per la sua ambizione e profondità filosofica.
Firenze, 1 gennaio 2025 - Sovraccarico, dispersivo, pretenzioso. Sono solo alcuni degli aggettivi che accompagnarono l'uscita di una delle opere più ambiziose e filosofiche di Wim Wenders: era il 1991 quando in sala arrivava la versione tagliata in 160 minuti di "Fino alla fine del mondo" - titolo originale "Bis ans ende der welt" - e l'accoglienza di pubblico e critica fu piuttosto tiepida. A Firenze, il film venne proiettato sullo schermo dell'allora Cinema Goldoni in Via de' Serragli in occasione della serata conclusiva della trentaduesima edizione del Festival dei Popoli: un'edizione speciale, che ospitava prime d'autore firmate da Werner Herzog, Amos Gitai, Jonathan Demme, David Lynch, Jean Luc Godard e Nagisa Oshima. 🔗 Leggi su Lanazione.it
