Finisce male la favola di Maresca a Chelsea | dai trionfi alle dimissioni

Enzo Maresca non è più l’allenatore del Chelsea, dopo un breve periodo alla guida del club. La relazione tra l’allenatore e la dirigenza si è interrotta a causa di divergenze che hanno portato alle dimissioni. Questa decisione segna la fine di un’esperienza che, nonostante le aspettative, non ha raggiunto gli obiettivi prefissati.

Enzo Maresca non è più l’allenatore del Chelsea. Il rapporto di Maresca con il consiglio di amministrazione del club si è incrinato e la rottura ha portato a una separazione. Per il 45enne tecnico di Pontecagnano Faiano (Salerno) non sono tanto in discussione i risultati quanto l a sua condotta fuori dal campo. La situazione è instabile da quando Maresca ha rilasciato commenti criptici sulle sue ”  48 ore peggiori  ” al club dopo la vittoria contro l’Everton del 13 dicembre. Il Comunicato del Chelsea sulla separazione da Maresca. “Il Chelsea Football Club e l’allenatore Enzo Maresca si sono separati”, si legge in un comunicato. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

