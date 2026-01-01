Finisce fuori strada per evitare un cinghiale | Marco si schianta contro un albero e muore la notte di Capodanno

Da fanpage.it 1 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella notte di Capodanno, Marco Boninu, 36 anni, ha perso la vita a Bottidda, in provincia di Sassari, in un incidente stradale. Per evitare un cinghiale, la sua auto si è ribaltata contro un albero. Un amico che viaggiava con lui è rimasto leggermente ferito. L'incidente evidenzia i rischi sulla strada durante le ore festive, in particolare nelle zone rurali.

Marco Boninu, 36 anni, è morto a Bottidda, in provincia di Sassari, dopo che la sua Panda, per evitare un cinghiale, ha finito per ribaltarsi e schiantarsi contro un albero; l'amico che era con lui in macchina è rimasto lievemente ferito. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

