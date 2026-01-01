Finale Emilia bando europeo da 6,8 milioni per il recupero del municipio

La centrale unica di committenza dell'Unione dei Comuni Bassa Reggiana ha pubblicato un bando europeo da 6,8 milioni di euro per il recupero, il consolidamento e la rifunzionalizzazione del municipio di Finale Emilia, gravemente danneggiato dal terremoto del 2012. L'iniziativa mira a restaurare l'edificio e a garantirne la piena funzionalità, contribuendo al ripristino del patrimonio pubblico locale.

