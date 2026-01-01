Finale Emilia bando europeo da 6,8 milioni per il recupero del municipio

Da modenatoday.it 1 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La centrale unica di committenza dell'Unione dei Comuni Bassa Reggiana ha pubblicato un bando europeo da 6,8 milioni di euro per il recupero, il consolidamento e la rifunzionalizzazione del municipio di Finale Emilia, gravemente danneggiato dal terremoto del 2012. L'iniziativa mira a restaurare l'edificio e a garantirne la piena funzionalità, contribuendo al ripristino del patrimonio pubblico locale.

La centrale unica di committenza dell'Unione dei comuni Bassa Reggiana ha pubblicato, nei giorni scorsi, l'appalto per i lavori di recupero, consolidamento e rifunzionalizzazione del municipio di Finale Emilia, danneggiato dal terremoto di maggio 2012.Si tratta di un bando di gara europeo il cui. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

finale emilia bando europeo da 68 milioni per il recupero del municipio

© Modenatoday.it - Finale Emilia, bando europeo da 6,8 milioni per il recupero del municipio

Leggi anche: Finale Emilia presenta il progetto esecutivo del nuovo Municipio: tra storia, identità e rinascita dopo il sisma

Leggi anche: Finale Emilia presenta il progetto esecutivo del nuovo Municipio: tra storia, identità e rinascita dopo il sisma

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Finale Emilia, Bando europeo da 6,8 milioni per il recupero del municipio; Municipio di Finale Emilia, pubblicato il bando per i lavori; Municipio: pubblicato il bando per i lavori; Finale Emilia, approvato il bilancio di previsione 2026-28: Priorità a sociale e istruzione.

Municipio Finale Emilia: pubblicato il bando per i lavori - La Centrale Unica di Committenza dell’Unione dei Comuni Bassa Reggiana ha pubblicato, nei giorni scorsi, l’appalto per i lavori di recupero, consolidamento e rifunzionalizzazione del Municipio di Fina ... sassuolo2000.it

Finale Emilia: approvato il bilancio di previsione 2026-28 - Nel corso dell’ultima seduta del 2025, il Consiglio Comunale ha approvato, con il voto favorevole dei consiglieri di maggioranza, il bilancio di previsione 2026- sassuolo2000.it

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.