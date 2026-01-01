Finale Emilia bando europeo da 6,8 milioni per il recupero del municipio
La centrale unica di committenza dell'Unione dei Comuni Bassa Reggiana ha pubblicato un bando europeo da 6,8 milioni di euro per il recupero, il consolidamento e la rifunzionalizzazione del municipio di Finale Emilia, gravemente danneggiato dal terremoto del 2012. L'iniziativa mira a restaurare l'edificio e a garantirne la piena funzionalità, contribuendo al ripristino del patrimonio pubblico locale.
Si tratta di un bando di gara europeo
Leggi anche: Finale Emilia presenta il progetto esecutivo del nuovo Municipio: tra storia, identità e rinascita dopo il sisma
