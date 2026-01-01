Filippo Grigolini si impone nel GP Sven Nys, confermando la sua crescita nel ciclocross juniores. La vittoria testimonia la sua buona forma e l’attenzione alle competizioni di livello internazionale. Questo risultato rappresenta un passo importante nel percorso agonistico dell’atleta, che continua a distinguersi nel panorama italiano e europeo.

Filippo Grigolini ha incominciato il 2026 nel miglior modo possibile, vincendo il prestigioso GP Sven Nys tra gli juniores. Il tradizionale appuntamento di Capodanno a Baal (Belgio), prova valida per il Challenge X20 Trofee di ciclocross, ha visto l’affermazione schiacciante del Campione d’Europa di categoria, capace di tagliare il traguardo con il tempo di 43:05 e un vantaggio siderale nei confronti dei padroni di casa Jari van Lee (secondo a 21”) e Bas Vanden Eynde (terzo a 49”). Il 17enne, alla seconda stagione nella categoria, prosegue nel suo eccezionale momento: negli ultimi due mesi, oltre al trionfo continentale in quel di Middelkerke, ha saputo salire sul podio di Coppa del Mondo in ben tre occasioni (vittoria a Flamanville il 30 novembre, secondo posto a Dendermonde quattro giorni fa, terza piazza a Tabor il 23 novembre) e si è imposto nella tappa di Superprestige disputata a Heusden-Zolder all’antivigilia di Natale. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Filippo Grigolini vince il GP Sven Nys: azzurro in forma straripante, altro sigillo nel ciclocross

Leggi anche: Ciclocross. Trionfo azzurro a Flamanville! Grigolini e Pezzo Rosola dominano la gara Juniores di World Cup

Leggi anche: LIVE Ciclocross, Coppa del Mondo Tabor 2025 in DIRETTA: vince Thibau Nys, Sweeck e Nieuwenhuis sul podio

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

È grande Italia a Zolder! Grigolini vince la prova juniores maschile, Azzetti quella femminile; COPPA DEL MONDO. AZZURRI DA URLO A DENDERMONDE: VINCE PEZZO ROSOLA SU GRIGOLINI, 6° DELL'OLIO, 10° CINGOLANI.

Filippo Grigolini vince il GP Sven Nys: azzurro in forma straripante, altro sigillo nel ciclocross - Filippo Grigolini ha incominciato il 2026 nel miglior modo possibile, vincendo il prestigioso GP Sven Nys tra gli juniores. oasport.it