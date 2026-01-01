Filippo e Isabella | i primi milanesi a nascere nel 2026

Nel 2026, Filippo e Isabella sono stati i primi bambini nati negli ospedali dei Bambini Vittore Buzzi e Macedonio Melloni a Milano, gestiti dall’Asst Fatebenefratelli Sacco. Queste nascite segnano l’inizio di un nuovo anno dedicato alla cura e al benessere delle famiglie milanesi, confermando l’impegno delle strutture sanitarie locali nel garantire assistenza qualificata e tempestiva ai neonati e alle loro famiglie.

Il 2026 si è aperto con le prime nascite all’ospedale dei Bambini Vittore Buzzi e al Macedonio Melloni, presidi dell’Asst Fatebenefratelli Sacco e punti di riferimento per l’assistenza alla nascita sul territorio milanese.Fiocco azzurro al Buzzi dove, a mezzanotte e un minuto, è nato il piccolo. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

Milano, Filippo batte tutti e a mezzanotte e un minuto è il primo nato del 2026 in città; Lavinia, Ottavia, Jiayi e Luca i primi nati a Roma del 2026. Fiocco azzurro a Milano per Filippo.

