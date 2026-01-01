Filippo batte tutti | è il primo nato del 2026 a Milano

Filippo è il primo bambino nato a Milano nel 2026, arrivato all’ospedale Buzzi un minuto dopo la mezzanotte. Con un peso di quasi tre chili, rappresenta il primo nato dell’anno nella città. La nascita, avvenuta il 1 gennaio, segna l’inizio del nuovo anno e ha attirato l’attenzione locale come primo evento di questo 2026.

Milano, 1 gennaio 2026 – È un bel maschietto di quasi tre chili il primo nato del 2026 a Milano. Filippo, questo il suo nome, è nato all’ospedale Buzzi un minuto appena dopo la mezzanotte, “rischiando”, quindi, di essere l’ultimo nato del 2025. L’impegno. È stata, per altro, una nottata di ordinario (e straordinario, nel senso di ammirevole oltre ogni misura) impegno nei punti nascita dei nosocomi milanesi. Il 2026 si è aperto così come si era chiuso nel 2025, con medici, ostetriche e infermieri in prima linea per garantire un parto il più sicuro possibile alle future mamme e ai loro bimbe e bimbi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

