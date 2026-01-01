A Fiesole, al Teatro di Fiesole, proseguono le repliche dello spettacolo “La meccanica della gelosia” di Alessandro Riccio. Dopo il doppio debutto di Capodanno, il pubblico può ancora assistere a questa produzione che combina comicità e riflessione, offrendo un’occasione per condividere un momento di teatro durante il fine settimana. Un’opportunità per apprezzare un lavoro che si distingue per la sua originalità e cura nei dettagli.

Firenze, 1 gennaio 2026 – Archiviato il doppio appuntamento di Capodanno, ancora repliche per “La meccanica della gelosia ”, il nuovo, esilarante, spettacolo teatrale di Alessandro Riccio in programma al Teatro di Fiesole. A grande richiesta si aggiungono infatti cinque nuove date, da venerdì 2 a martedì 6 gennaio. Dopo l'enorme successo de "La meccanica dell'amore", Alessandro Riccio si cimenta in questo secondo episodio donando nuova vita e nuove avventure ai personaggi di Orlando e Amapola, interpretati dallo stesso Riccio e da Claudia Allodi. Al duo si aggiunge ora Omar, il robot con intelligenza artificiale portato in scena dal giovanissimo e talentuoso Vieri Raddi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Fiesole, in scena ‘La meccanica della gelosia’ di Alessandro Riccio

Leggi anche: Fiesole, in scena 'La meccanica della gelosia' di Alessandro Riccio

Leggi anche: La meccanica della gelosia. Lui, lei e un viaggio da ridere. Riccio torna a Fiesole

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Fiesole, in scena ‘La meccanica della gelosia’ di Alessandro Riccio - Firenze, 1 gennaio 2026 – Archiviato il doppio appuntamento di Capodanno, ancora repliche per “La meccanica della gelosia ”, il nuovo, esilarante, spettacolo teatrale di Alessandro Riccio in programma ... lanazione.it