Ficarra e Picone tornano con “Santocielo”, una commedia che combina divertimento e ironia. Dopo l’esordio in tre, l’addio a Striscia la Notizia e le recenti frecciatine al Grande Fratello, i due attori si cimentano in una storia con un angelo maldestro, Aristide, inviato sulla Terra con una missione speciale. Un film che invita a riflettere con leggerezza, offrendo uno sguardo fresco sui temi quotidiani.

L'anno inizia con Santocielo di Ficarra e Picone, una commedia divertente e irriverente. Nel film, un angelo maldestro di nome Aristide viene inviato sulla Terra con una missione. 🔗 Leggi su Leggo.it

© Leggo.it - Ficarra e Picone, l'esordio in 3, l'addio a Striscia la Notizia, la chiamata di Mattarella e le frecciatine al Grande Fratello: «Più allunghiamo, meno la gente soffre!»

Leggi anche: “Sicilia Express”, Ficarra e Picone raccontano l’Italia in viaggio tra risate e problemi quotidiani: “E’ cambiata la gente non la politica. Il Ponte sullo Stretto? Salvini ha preso sul serio un nostro sketch”

Leggi anche: Pinuccio: «Al liceo rubavo la focaccia alla prof, oggi do voce alla gente. La chiamata di Striscia? Pensavo fosse uno scherzo». L'intervista

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Call My Agent - Italia 3: dramma dell'invidia tra Ficarra e Picone nella clip esclusiva del finale di stagione - Hanno uno spettacolo in programma (e una miniserie davvero in uscita, il 5 dicembre) ma per il povero Salvatore Ficarra non c'è pace da quando il suo sodale, Picone, ha deciso di accettare quella ... movieplayer.it

Call My Agent - Italia 3, mamma Leone e Ficarra & Picone. Le anticipazioni del finale - Nuovi talent, nuovi imprevisti e la solita irresistibile confusione alla CMA, che rischia di finire cannibalizzata dalla potente agenzia internazionale UBA. tg24.sky.it

"Call My Agent 3" con Argentero, Hunziker, Ficarra e Picone - Stanno per tornare gli agenti di "Call My Agent Italia", tra ospiti speciali, sconvolgenti cambiamenti, sfide personali e una minaccia che rischia di far deflagrare la loro ... quotidiano.net

Ficarra e Picone - pagina ufficiale - facebook.com facebook

potrei citare ficarra e picone che hanno appena rilasciato una serie carinissima senza mezza battuta sulle minoranze o il teatro napoletano di comicità sublime senza mai scendere nell’offensivo che vi dimostrano che la comicità è tutt’altro, semplicemente non x.com