Fiamme e paura durante la notte a Borgo Vecchio | va a fuoco una pianta

Nella notte a Borgo Vecchio, una palma in largo Edoardo Alfano è stata interessata da un incendio. L’episodio si è verificato in un contesto di festeggiamenti con l’uso di botti e petardi, nonostante i divieti. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per contenere le fiamme e garantire la sicurezza dell’area.

Durante la notte, in cui nonostante i divieti in tanti hanno comunque utilizzato botti e petardi, una palma è andata a fuoco in largo Edoardo Alfano, a Borgo Vecchio. Il rogo che ha investito la pianta si è rapidamente propagato e per i residenti sono stati momenti di apprensione.Sul posto sono.

