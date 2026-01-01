Festeggiamenti di Capodanno minore al Pronto soccorso ubriaco e in ipotermia

Da perugiatoday.it 1 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante la notte di Capodanno, il Pronto soccorso degli ospedali di Foligno e Spoleto ha assistito diverse persone coinvolte in incidenti legati ai festeggiamenti. Tra gli interventi più frequenti, casi di alcolismo, ustioni e ipotermia hanno richiesto un intervento tempestivo, evidenziando le criticità associate ai festeggiamenti di fine anno e la necessità di attenzione e prevenzione.

Ustioni, alcol e ipotermia. Sono gli interventi del Pronto soccorso dell'ospedale di Foligno e di quello di Spoleto nella notte dell'ultimo dell'anno e che hanno riguardato diverse persone che festeggiavano l'arrivo del 2026.Per quanto riguarda la notte dell’ultimo dell’anno alle ore 3.30 del. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

festeggiamenti di capodanno minore al pronto soccorso ubriaco e in ipotermia

© Perugiatoday.it - Festeggiamenti di Capodanno, minore al Pronto soccorso ubriaco e in ipotermia

Leggi anche: Udine, aggressione al pronto soccorso. Arrestato un 42enne ubriaco

Leggi anche: Ubriaco al pronto soccorso, prende a pugni il personale

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

A Limone Piemonte tutto pronto per le celebrazioni di Capodanno: si inizia con la fiaccolata in quota già il 30 dicembre; Capodanno a Salerno, palco quasi pronto per il concerto di Mahmood; A Foligno tutto pronto per il “Capodanno al centro del mondo”; Capodanno su CR1, tutto pronto: festa in tv per accogliere il 2026.

festeggiamenti capodanno minore prontoCosa fare a Capodanno in Umbria: tutte le feste in piazza e non solo tra città e borghi - Tutti pronti ad alzare i calici al cielo per salutare il 2025 e accogliere il 2026, anche partecipando a uno dei nu ... umbria24.it

festeggiamenti capodanno minore prontoCapodanno 2026 in Lombardia: concerti, eventi in montagna e sul lago, feste. Cosa fare il 31 dicembre e l’1 gennaio - Per salutare il 2025 e dare il benvenuto al nuovo anno non mancheranno fiaccolate, spettacoli pirotecnici e musica dal vivo per festeggiare l’arrivo del 2026 ... ilgiorno.it

Capodanno, piazze dell'Emilia-Romagna pronte ai festeggiamenti - Da Colapesce e Di Martino che suoneranno a Parma in una delle ultime occasioni in cui si esibiranno insieme, a Vinicio Capossella protagonisti a Rimini dello show "Conciati per le feste", ecco come ... tg24.sky.it

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.