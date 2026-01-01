Festeggiamenti di Capodanno minore al Pronto soccorso ubriaco e in ipotermia

Durante la notte di Capodanno, il Pronto soccorso degli ospedali di Foligno e Spoleto ha assistito diverse persone coinvolte in incidenti legati ai festeggiamenti. Tra gli interventi più frequenti, casi di alcolismo, ustioni e ipotermia hanno richiesto un intervento tempestivo, evidenziando le criticità associate ai festeggiamenti di fine anno e la necessità di attenzione e prevenzione.

Ustioni, alcol e ipotermia. Sono gli interventi del Pronto soccorso dell'ospedale di Foligno e di quello di Spoleto nella notte dell'ultimo dell'anno e che hanno riguardato diverse persone che festeggiavano l'arrivo del 2026.Per quanto riguarda la notte dell'ultimo dell'anno alle ore 3.30 del.

