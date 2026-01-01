Feste in piazza e fiaccolate sulle piste | Valtellina e Valchiavenna accolgono il 2026

In Valtellina e Valchiavenna, l’arrivo del 2026 è stato celebrato con eventi diffusi, tra feste in piazza e fiaccolate sulle piste. Migliaia di persone hanno partecipato a momenti di aggregazione, condividendo tradizioni e atmosfere autunnali. Un modo per accogliere il nuovo anno in modo semplice e autentico, tra convivialità e panorami suggestivi, mantenendo viva la cultura locale e il senso di comunità.

Nelle piazze o sulla neve, brindando e scattando i tradizionali selfie da postare sui social: in Valtellina e Valchiavenna il 2026 è stato accolto da una festa diffusa che ha richiamato migliaia di persone nelle diverse località.Nelle piazzeA Sondrio, Morbegno, Chiavenna, Tirano, ma anche a. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it © Sondriotoday.it - Feste in piazza e fiaccolate sulle piste: Valtellina e Valchiavenna accolgono il 2026 Leggi anche: La Valtellina si veste d’Olimpiadi: installazioni e stendardi accolgono MilanoCortina 2026 Leggi anche: Olimpiadi Milano-Cortina 2026: ecco le località di Valtellina e Valchiavenna che saranno illuminate dal viaggio della fiamma olimpica Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Feste in piazza e fiaccolate sulle piste: Valtellina e Valchiavenna accolgono il 2026; Capodanno, a Milano niente festa in piazza? Dalla fiaccolata di Livigno al concertone sul lungolago di Como, ecco le città dove brindare sotto il cielo; Fiaccolate tricolori sulle piste da sci per salutare l'anno che verrà; Dalla fiaccolata dei maestri di sci al Capodanno in piazza: le feste a Limone. Capodanno 2025 a Brescia e provincia: piazze, laghi e montagne in concerto per salutare l’anno nuovo - Ultima notte dell’anno tra ritmo e magia: Brescia e provincia si trasformano in un grande palco a cielo aperto. quibrescia.it

Fiaccolate tricolori sulle piste da sci per salutare l'anno che verrà - Sci club e maestri di sci hanno scandito il conto alla rovescia per la fine del 2025, e l’inizio dell’anno nuovo, una grande festa ... rainews.it

Capodanno sulle Alpi: le Fiaccolate dei Maestri illuminano Sestriere e la Vialattea, il Video - Come da tradizione, i festeggiamenti per il Capodanno sulle montagne olimpiche di Torino si sono aperti con le Fiaccolate dei Maestri di Sci, che la notte del 30 dicembre hanno illuminato le piste, re ... ilmeteo.it

Le feste in piazza da Bolzano a Merano, da Bressanone a Ortisei. Fuochi di artificio a Lana. - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.