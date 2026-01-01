Festa di Capodanno si trasforma in un incubo | rubati abiti nel guardaroba a pagamento della sala

Una festa di Capodanno per giovani si trasforma in un’esperienza deludente a Foggia, dove una madre denuncia il furto di abiti dal guardaroba a pagamento, nonostante abbia pagato un supplemento di tre euro. L’evento, svolto in un capannone e costato 50 euro, ha generato un acceso dibattito sui social, evidenziando problemi di sicurezza e organizzazione in occasioni di eventi pubblici.

Vergogna, comincia così lo sfogo diventato virale sui social di una madre di Foggia, al cui figlio hanno rubato felpa e giubbino nonostante abbia pagato tre euro in più, rispetto al biglietto iniziale di 50 euro, per partecipare alla festa di Capodanno per ragazzi in un "capannone".

