Festa della Befana | due appuntamenti a Fiumicino e Fregene

Per la Festa della Befana, il prossimo 6 gennaio, a Fiumicino e Fregene si svolgeranno due eventi dedicati alle tradizioni dell’Epifania. A Fiumicino l’appuntamento è in piazza G. alle ore 10.30, mentre a Fregene si terrà una manifestazione nelle vie centrali del paese. Entrambe le iniziative offrono momenti di convivialità e divertimento per famiglie e residenti, nel rispetto delle normative vigenti.

Fiumicino, 1° gennaio 2026 – Per la Festa della Befana, l’appuntamento è sabato 6 gennaio in piazza G.B. Grass i. Un’iniziativa organizzata dalla Pro Loco di Fiumicino e patrocinata dal Comune di Fiumicino. A partire dalle ore 15.00 è previsto un ricco programma di i ntrattenimento con animazione, giochi, balli, teatro dei burattini, caccia al tesoro e tante altre attività dedicate ai più piccoli, in attesa dell’arrivo della Befana, che distribuirà dolcetti e caramelle. La giornata di festa sarà accompagnata dal mercatino artigianale in via Torre Clementina, aperto dalle ore 10.00 alle ore 18. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it Leggi anche: Fregene si prepara all’Epifania: arriva la Festa della Befana 2026 Leggi anche: Festa della Befana a Piazzola sul Brenta La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Arriva la Befana!; Epifania in Emilia-Romagna: tutti gli eventi da non perdere; Saldi invernali e festa della Befana: gli appuntamenti imperdibili a Forum Palermo; Natale a Bari, tra pranzi, mercatini e gli eventi nei due villaggi. Festa della Befana a Santorso: 30 anni di tradizione e magia per i bimbi - Partecipa alla Festa della Befana a Santorso il 6 gennaio 2026: discesa dal campanile, calze per i bimbi e caccia al tesoro al museo. vicenzareport.it

