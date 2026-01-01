Fermato l’aggressore del prete accoltellato alla gola a Modena

Nella mattinata del 30 dicembre, a Modena, un sacerdote colombiano di 45 anni, don Rodrigo Gaviria Grajales, è stato accoltellato e ferito gravemente nel centro città. Le forze dell’ordine hanno immediatamente avviato le indagini e hanno individuato l’autore dell’aggressione. L’intera comunità attende aggiornamenti sulle condizioni del sacerdote e sulle motivazioni dell’episodio.

I carabinieri di Modena hanno individuato l’aggressore di don Rodrigo Gaviria Grajales, sacerdote colombiano 45enne accoltellato e ferito gravemente nel centro della città la mattina del 30 dicembre. Si tratta di un giovane con problemi psichici e di tossicodipendenza. Non ci sarebbero collegamenti tra il ragazzo e il prete e dunque il movente resta oscuro. Il Procuratore di Modena Luca Masini ha convocato una conferenza stampa per le 21 al comando provinciale dei carabinieri, che procedono per tentato omicidio. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Fermato l’aggressore del prete accoltellato alla gola a Modena Leggi anche: Prete accoltellato alla gola a Modena, il testimone: “L’aggressore voleva ucciderlo, non rapinarlo” Leggi anche: Modena, prete accoltellato alla gola in pieno centro: caccia all’aggressore, si indaga per tentato omicidio La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Il prete accoltellato è sotto choc ma sta bene: “Non ho visto l’aggressore”. E spunta un video - Sorride dal suo letto d'ospedale don Rodrigo, il 45enne sacerdote colombiano, vittima di un agguato in centro a Modena: “Ho preso una botta da dietro poi dopo mi sono accorto di essere ferito. msn.com

