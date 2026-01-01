Fermati in auto con a bordo prodotti rubati in due supermercati della zona | denunciati un 41enne e un 19enne
Due uomini, di 41 e 19 anni, sono stati denunciati ad Ancona dopo essere stati trovati in possesso di prodotti rubati in due supermercati locali. La squadra antidegrado li ha intercettati vicino allo svincolo autostradale, seguendoli per via del loro comportamento sospetto. All’interno dell’auto sono state trovate le merci sottratte, che sono state sequestrate. L’intervento si inserisce nelle attività di prevenzione e controllo dei furti nella zona.
ANCONA – La squadra antidegrado li ha intercettati in prossimità dello svincolo autostradale, dopo averli seguiti insospettita dal loro atteggiamento e ritrovando nell’auto la refurtiva di due colpi messi a segno in due punti vendita della zona. Gli agenti della Polizia Locale dorica, insieme a. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
Leggi anche: Fermati a Colorno a bordo di un'auto rubata con attrezzi da scasso: denunciati due stranieri
Leggi anche: Fermati sulla Statale con 6mila euro di prodotti cosmetici rubati in auto: arrestati
Roma, la droga viaggia a bordo di auto a noleggio; Rubano tre auto e svaligiano una profumeria, arrestato dalla polizia di Novara uno dei ladri; Fermati in auto con 300 gioielli. Avevano anche arnesi da scasso. Tre denunciati: due sono minori; Prato, tre giovani fermati a bordo di un’auto con 300 gioielli rubati.
Brescia, fermati tre fratelli con merce contraffatta in auto - Senza fissa dimora e con precedenti penali, sono stati fermati e denunciati dalla Polizia per ricettazione e detenzione di prodotti falsi ... giornaledibrescia.it
Brescia, tre fratelli fermati con auto carica di merce contraffatta - La Polizia ha fermato tre cittadini romeni senza fissa dimora con merce contraffatta e utensili di lusso. quibrescia.it
Fermati a bordo di un’auto rubata. Fuggono a piedi - Stavano viaggiando su un’auto poi risultata rubata e quando la volante della polizia li ha intercettati, i due giovani nordafricani, pluripregiudicati, hanno dapprima reagito con atteggiamenti ... ilrestodelcarlino.it
I due fermati per un controllo in auto a Fiumicino (Savignano sul Rubicone) #Savignanosulrubicone #Cronaca x.com
I malfattori sono stati fermati a bordo di un’auto noleggio in Alto Molise. Continuano le indagini per identificare eventuali complici - facebook.com facebook
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.