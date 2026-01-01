Fermati in auto con a bordo prodotti rubati in due supermercati della zona | denunciati un 41enne e un 19enne

Due uomini, di 41 e 19 anni, sono stati denunciati ad Ancona dopo essere stati trovati in possesso di prodotti rubati in due supermercati locali. La squadra antidegrado li ha intercettati vicino allo svincolo autostradale, seguendoli per via del loro comportamento sospetto. All’interno dell’auto sono state trovate le merci sottratte, che sono state sequestrate. L’intervento si inserisce nelle attività di prevenzione e controllo dei furti nella zona.

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.