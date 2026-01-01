Ferito a 9 anni la notte di Capodanno | Non è stato un proiettile vagante Il caso ad Aversa dopo il ritrovamento di una pallottola esplosa

Durante i festeggiamenti di Capodanno ad Aversa, un bambino di 9 anni è stato ferito alla mano. Le indagini hanno chiarito che si tratta di un petardo esploso accidentalmente, e non di un proiettile vagante come si era inizialmente ipotizzato. Il ritrovamento di una pallottola esplosa ha contribuito a chiarire l'accaduto, evidenziando l'importanza di rispettare le norme di sicurezza durante le festività.

È stato un petardo e non un proiettile vagante a ferire alla mano un bambino di 9 anni ad Aversa, durante i festeggiamenti nella notte di Capodanno. Le indagini dei carabinieri hanno smentito la prima ricostruzione degli stessi militari. In un primo momento, infatti, si era ipotizzato che il bambino fosse stato colpito di striscio da un colpo di arma da fuoco. I carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Aversa avevano immediatamente avviato le indagini. Su, che hanno immediatamente avviato le indagini. Nelle vicinanze del punto in cui il minore è stato colpito, i militari hanno recuperato un’ ogiva esplosa riconducibile a un’arma da fuoco. 🔗 Leggi su Open.online

