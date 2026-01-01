Ferito a 9 anni da un proiettile vagante la follia la notte di Capodanno | il colpo di pistola e la corsa in ospedale

Un bambino di nove anni è stato ferito alla mano destra da un proiettile vagante durante i festeggiamenti di Capodanno ad Aversa, in provincia di Caserta. L’incidente si è verificato nella notte, portando il giovane in ospedale per le cure necessarie. La vicenda evidenzia i rischi associati a momenti di festa e l’importanza di garantire la sicurezza durante le celebrazioni pubbliche.

Un bambino di nove anni è stato raggiunto alla mano destra da un proiettile vagante durante i festeggiamenti per il Capodanno ad Aversa, in provincia di Caserta. Il piccolo ha riportato ferite lievi ed è stato portato all’ospedale Moscati, dove i medici lo hanno medicato e dimesso. Indagini in corso: trovata ogiva esplosa. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Aversa, che hanno immediatamente avviato le indagini. Nelle vicinanze del punto in cui il minore è stato colpito, i militari hanno recuperato un’ ogiva esplosa riconducibile a un’arma da fuoco. 🔗 Leggi su Open.onlineImmagine generica

