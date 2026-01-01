Ferito a 9 anni da petardo o proiettile

Un bambino di nove anni è rimasto leggermente ferito alla mano destra nella notte ad Aversa, in provincia di Caserta. La ferita è stata causata da un'esplosione, probabilmente un petardo o un proiettile. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, che hanno prestato le prime cure al giovane. Le autorità stanno indagando sull’accaduto per chiarire le circostanze dell’incidente.

13.25 Un bambino di nove anni è rimasto lievemente ferito nella notte ad Aversa (Caserta) alla mano destra, colpito da qualcosa di esplosivo. In un primo momento si è pensato a un proiettile vagante, poi dall'esito del rapporto medico la ferita non risulterebbe compatibile con un colpo d'arma da fuoco. Pertanto, s'ipotizza un petardo. Ma i carabinieri hanno trovato, vicino al luogo del ferimento, una ogiva esplosa, riconducibile a un'arma da fuoco. Su questo s'indaga. Il bambino è stato medicato in ospedale e dimesso.

