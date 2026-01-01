Feriti da botti il Codacons | I rischi aumentano col passare delle ore vigilate sui bambini

Il Codacons mette in guardia sui rischi legati ai botti anche dopo i festeggiamenti di Capodanno. Secondo l’associazione, i pericoli aumentano con il passare delle ore, in particolare per i bambini. È importante mantenere alta l’attenzione anche nei giorni successivi, poiché molti incidenti si verificano proprio in questo periodo, richiedendo attenzione e precauzione costante per prevenire traumi e ferite.

“L’emergenza non si esaurisce con la notte del 31 dicembre. Al contrario, proprio nei giorni successivi ai festeggiamenti si concentra una parte rilevante degli incidenti più insidiosi”. A richiamare l’attenzione su un rischio botti, spesso sottovalutato, è Francesco Tanasi, giurista e segretario. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it Leggi anche: Botti di Capodanno, l'appello di Codacons: "Ordinanze per evitare feriti, incendi e animali sotto choc" Leggi anche: Botti, feriti lievemente due bambini, grave un uomo La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Botti di Capodanno, l'appello di Codacons: Ordinanze per evitare feriti, incendi e animali sotto choc; Botti di Capodanno, l’allarme Codacons ai Comuni; BOTTI DI CAPODANNO, CENTINAIA DI COMUNI ACCOLGONO L’APPELLO DEL CODACONS; Botti illegali pronti per Capodanno, sequestrati 30 chili di esplosivi: denunciato venditore ambulante. Napoli, il bilancio dei feriti per i botti di Capodanno: la situazione in città e in provincia - È iniziato sin dalle 21,30 del 31 dicembre 2025 il bollettino delle lesioni in conseguenza dei botti di ... ilmattino.it

Botti di Capodanno, quattro feriti a Messina: amputate due dita ad un 37enne - facebook.com facebook

Botti di Capodanno, tra Napoli e provincia 57 feriti. A Milano decine di interventi del 118 ma nessuno grave #ANSA x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.