Feriti Capodanno | 57 a Napoli 11 minori
Durante i festeggiamenti di Capodanno, a Napoli e provincia si sono registrati 57 feriti a causa di esplosioni di petardi e botti, tra cui 11 minori. Gli interventi sanitari sono stati necessari per gestire le conseguenze di incidenti legati ai fuochi d'artificio, che hanno portato alcuni cittadini in ospedale. L'evento evidenzia l'importanza di rispettare le norme di sicurezza durante le celebrazioni di fine anno.
10.00 Tra Napoli e provincia, 57 feriti per l'esplosione di botti finiti in ospedale.Undici sono minori.Un 24enne di Roma ha perso tre dita per l'esplosione di un petardo e dopo le dimissioni dall' ospedale è tornato ad accendere altri fuochi e si è ferito al volto e a un occhio. Lo scorso anno 36 feriti. Tre feriti, tra cui due minorenni, in provincia di Reggio Emilia, con lievi lesioni agli occhi. A Torino, quattro carabinieri leggermente feriti da lanci di petardi al corteo dagli attivisti del centro sociale Askatasuna. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
Leggi anche: Botti a Capodanno, 57 feriti tra Napoli e provincia
Leggi anche: Botti di Capodanno, 57 feriti tra Napoli e provincia
Botti di Capodanno a Napoli, 57 feriti: 11 sono minori. Una persona colpita da un proiettile a Giugliano. In fiamme terrazzo al Vomero e incendio in strada a Casoria; Botti di Capodanno, il bollettino sui feriti dai petardi: a Napoli sono 57. Risse e intossicazioni nel Milanese; Capodanno, decine di feriti per i botti e 770 interventi dei pompieri; Botti di Capodanno: nel Napoletano 57 feriti, meno interventi per i vigili del Fuoco.
Capodanno, 57 feriti nel napoletano: uno per colpi d'arma da fuoco. 28 a Roma - È di 57 feriti il bilancio totale della notte di Capodanno in provincia di Napoli, tra questi 11 minori, nessuno risulta in gravi condizioni. msn.com
Incidenti Capodanno 2026, 57 feriti a Napoli per l'esplosione di botti. Giovane romano due volte in ospedale in una notte - Sono stati 770 nel corso della notte gli interventi dei vigili del fuoco per incendi durante i festeggiamenti di Capodanno, 112 in meno rispetto allo scorso anno, quando furono 882. msn.com
Botti di Capodanno, 57 feriti a Napoli: il bollettino - Il primo bollettino del 2026 sui feriti per i festeggiamenti di Capodanno conferma un trend preoccupante. ilsipontino.net
Esplosione nel bar di una stazione sciistica svizzera durante la festa di Capodanno, almeno 10 morti e 10 feriti. Sky News: "La polizia non tratta l'incidente come un attentato terroristico". Il locale poteva accogliere fino a 400 persone. Mobilitati elicotteri e ambul x.com
Botti di #Capodanno, tra #Napoli e provincia 57 feriti - facebook.com facebook
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.