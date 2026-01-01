Feriti Capodanno | 57 a Napoli 11 minori

Durante i festeggiamenti di Capodanno, a Napoli e provincia si sono registrati 57 feriti a causa di esplosioni di petardi e botti, tra cui 11 minori. Gli interventi sanitari sono stati necessari per gestire le conseguenze di incidenti legati ai fuochi d'artificio, che hanno portato alcuni cittadini in ospedale. L'evento evidenzia l'importanza di rispettare le norme di sicurezza durante le celebrazioni di fine anno.

10.00 Tra Napoli e provincia, 57 feriti per l'esplosione di botti finiti in ospedale.Undici sono minori.Un 24enne di Roma ha perso tre dita per l'esplosione di un petardo e dopo le dimissioni dall' ospedale è tornato ad accendere altri fuochi e si è ferito al volto e a un occhio. Lo scorso anno 36 feriti. Tre feriti, tra cui due minorenni, in provincia di Reggio Emilia, con lievi lesioni agli occhi. A Torino, quattro carabinieri leggermente feriti da lanci di petardi al corteo dagli attivisti del centro sociale Askatasuna. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

È di 57 feriti il bilancio totale della notte di Capodanno in provincia di Napoli, tra questi 11 minori, nessuno risulta in gravi condizioni.