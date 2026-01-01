Ferite al volto dopo l’esplosione di petardi | indagano i Carabinieri

I Carabinieri stanno conducendo indagini dopo un episodio avvenuto a San Salvatore Telesino, dove un uomo si è presentato al pronto soccorso di Cerreto Sannita con ferite al volto conseguenti all’esplosione di petardi. L’incidente si è verificato durante la notte e ha coinvolto un uso non sicuro di fuochi d’artificio. Le forze dell’ordine stanno raccogliendo elementi per chiarire le circostanze dell’accaduto.

Tempo di lettura: < 1 minuto Un uomo di San Salvatore Telesino nel corso della notte si è presentato al posto di Primo Soccorso di Cerreto Sannita con alcune ferite al volto causate da fuochi d'artificio. Secondo i sanitari le ferite non sarebbero gravi. Sul fatto stanno indagando i Carabinieri della Compagnia di Cerreto Sannita.

