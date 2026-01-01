Ferie per dirigenti e manager la Cassazione cambia le regole | il caso

La Corte di Cassazione ha recentemente chiarito le regole sulle ferie per dirigenti, manager e direttori generali, confermando il loro diritto alle ferie annuali retribuite. In caso di mancato utilizzo, spetta loro un’indennità sostitutiva al termine del rapporto di lavoro. Questa decisione definisce un importante precedente per la tutela delle ferie dei dirigenti, garantendo loro un trattamento conforme alle norme sul diritto al riposo e alla retribuzione.

Anche dirigenti, manager e direttori generali hanno pieno diritto alle ferie annuali retribuite. E, se queste non vengono godute, spetta loro l’indennità sostitutiva alla fine del rapporto lavorativo. A ribadirlo con forza è la Cassazione, con la sentenza n. 32689 di quest’anno, la quale segna un passaggio fondamentale nell’evoluzione della giurisprudenza italiana sul diritto alle ferie. La decisione affronta vari interessanti temi del diritto del lavoro, tra cui la natura privilegiata di alcuni crediti del dirigente, ma è soprattutto sulla tutela del riposo annuale, che la Corte offre un chiarimento di portata generale. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

