Al Tour de Ski 2026 di sci di fondo, disputato a Dobbiaco, Johannes Hoesflot Klaebo si impone nella 20 km pursuit in tecnica classica, consolidando la sua posizione in classifica generale. Federico Pellegrino conclude la gara a pochi secondi dal podio, sfiorandolo in un finale combattuto. La competizione, valida per la Coppa del Mondo, si conferma un appuntamento di grande livello, con atleti di rilievo che offrono spettacolo e battaglie emozionanti.

Il Tour de Ski 2026 di sci di fondo, gara a tappe valida per la Coppa del Mondo, saluta Dobbiaco con la 20 km pursuit in tecnica classica che vede dominare il norvegese Johannes Hoesflot Klaebo, il quale vince in solitaria ed ipoteca il successo finale. Alle sue spalle il connazionale Mattis Stenshagen, mentre lo svedese Edvin Anger beffa Federico Pellegrino nello sprint per il terzo posto. Dato il format di gara, l’ordine d’arrivo odierno rispecchia anche la classifica generale della manifestazione. Il norvegese Johannes Hoesflot Klaebo parte da solo e domina la gara, incrementando il vantaggio su tutti i rivali: il leader del Tour de Ski vince in 46’01?7 e rifila 51?1 al connazionale Mattis Stenshagen, il quale parte dopo 15 km e stacca il resto del gruppetto inseguitore, conquistando la piazza d’onore. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Federico Pellegrino sfiora il podio: beffa al fotofinish al Tour de Ski, Klaebo domina la 20 km

Leggi anche: Tour de Ski 2026, Barp e Pellegrino in top ten nella 10 km tc. Stenshagen batte Klaebo a Dobbiaco

Leggi anche: Klaebo colpisce ancora: al Tour de Ski è festa Norvegia nella sprint di Dobbiaco. Pellegrino fuori in semifinale

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Federico Pellegrino: “Sono contento di essere davanti. La condizione c’è da metà novembre”; Tour de Ski, 21 Azzurri convocati per le gare fra Dobbiaco e Val di Fiemme: l'Italia punta al podio; LIVE Tour de Ski, Mass start Dobbiaco 2025 in DIRETTA: Diggins vittoriosa, Ganz sfiora la top 10; LIVE Sci alpino, SuperG Livigno 2025 in DIRETTA: colpaccio Schwarz, Paris sfiora il podio! Classifica cortissima.

Quante emozioni a Davos: Pellegrino sfiora la cinquina, flop Klaebo. La Norvegia si "salva" con Hedegart e Simpson-Larsen - La prima tappa sulle Alpi della CdM di sci di fondo 2025/26 regala all'Italfondo due piazzamenti sul podio, con il 2° posto di Elia Barp e Federico Pellegrino nella ... neveitalia.it