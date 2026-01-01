FC 26 Ashley Cole Jolly Invernale | come sbloccare l’Icona totale che domina entrambe le fasce

EA Sports ha introdotto la SBC dedicata a Ashley Cole Jolly Invernale, una versione speciale della leggenda del calcio inglese. Questa sfida consente di sbloccare l’Icona “totale”, un’opzione che domina entrambe le fasce del gioco. Di seguito, una guida chiara e dettagliata per completare l’operazione e ottenere questa carta esclusiva, integrando le principali modalità di gioco.

EA Sports ha rilasciato la SBC dedicata a Ashley Cole Jolly Invernale, una versione speciale della leggendaria Icona inglese che stravolge le aspettative. Con una valutazione di 87 e un upgrade clamoroso al piede debole (5 stelle), Cole non è più solo il miglior terzino sinistro della storia della Premier League, ma un jolly capace di giocare ovunque sulle corsie esterne. Analisi tecnica: il difensore con i piedi da attaccante. Questa versione di Ashley Cole è una delle più versatili mai viste. La statistica più incredibile è il 5 stelle piede debole, che lo rende efficace tanto a destra quanto a sinistra, permettendogli di crossare o calciare con la stessa precisione.

