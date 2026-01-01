Fauglia mozione sul Cas respinta senza dibattito L’opposizione | Negato il confronto con cittadini e consiglieri

A Fauglia, la mozione sul Centro di Accoglienza Straordinaria (CAS) è stata respinta senza svolgere un dibattito. L’opposizione ha lamentato la mancanza di confronto con cittadini e consiglieri, evidenziando una decisione presa senza approfondimenti pubblici. La discussione sulla possibile apertura rimane così ancora in sospeso, lasciando aperti diversi interrogativi sulla partecipazione e trasparenza nelle scelte amministrative.

